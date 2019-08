NYT: Китай вербует иностранных шпионов через LinkedIn

Китайские спецслужбы используют профессиональную социальную сеть LinkedIn для вербовки иностранных шпионов в том числе бывших госслужащих. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской и зарубежной разведках.



По данным собеседников газеты, последние годы многие работники государственных институтов получали предложения выгодной работы в Китае. Это делается для убеждения потенциального агента приехать в Китай, утверждают источники.



The New York Times обращает внимание, что в США участились приговоры по делам о шпионаже. В частности, весной к 20 годам тюрьмы был приговорён бывший сотрудник ЦРУ. Как писали СМИ, его сотрудничество с Китаем началось через LinkedIn. О сообщениях от вероятных китайских агентов также сообщил сотрудник министерства иностранных дел Дании.



Руководство соцсети в ответе на запрос журналистов отметило, что анализом подозрительных учётных записей занимается специальное подразделение. Оно собирает информацию из разных источников, включая государственные.