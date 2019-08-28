Болтон надеется, что Рада завтра сформирует Кабмин

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и членами его команды сообщил о планах Верховной Рады сформировать новый Кабинет министров Украины в четверг, 29 августа.



"Для меня был интересным тот факт, что президент Зеленский, некоторые его коллеги представили план реформирования относительно законодательства, которое планируют внести на рассмотрение Верховной Рады, относительно планов утверждения нового Кабинета министров. И я так понимаю, что завтра начнется заседание Верховной Рады с этого вопроса", - сказал Болтон на брифинге в среду в Киеве.

