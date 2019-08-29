Рада в первый день работы сформирует Кабмин, сменит главу СБУ и даст согласие на замену генпрокурора

Группа по подготовке первого заседания новоизбранной Верховной Рады проголосовала за повестку дня первой сессии парламента на период рассмотрения организационных вопросов первой сессии Верховной Рады Украины 9-го созыва.



Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", первое рабочее заседание парламента начнется с формирования временного президиума первой сессии Рады. Затем премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабинетом министров перед новой Верховной Радой.



После этого будут сформированы депутатские фракции и группы. Далее будет решен вопрос о коалиции депутатских фракций (депутатской фракции, которая имеет права коалиции).



Будет избрана Счетная комиссия парламента, председатель, первый заместитель и заместитель председателя Верховной Рады.



Далее будет заслушано внеочередное послание президента Украины Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении Украины.



Затем будет предложен к рассмотрению законопроект о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов (№7203).



После этого Верховная Рада планирует назначить премьер-министра Украины, министра обороны, министра иностранных дел, сформировать состав Кабинета министров Украины.



Далее депутаты намерены решить вопрос о перечне, составе и предметах ведения парламентских комитетов, избрать их глав, первых заместителей, заместителей, секретарей и членов.



Также нардепы собираются уволить главу Службы безопасности Украины и назначить нового руководителя ведомства, решить вопрос о даче согласия на увольнение с должности президентом генерального прокурора Украины и назначении нового генпрокурора.



Затем депутаты рассмотрят вопрос о согласительном совете депутатских фракций (групп) в Верховной Раде 9-го созыва и о календарном плане работы второй сессии нового парламента.

