Вышел финальный трейлер «Джокера»

Это первый фильм, полностью посвященный истории суперзлодея.



Вышел финальный трейлер фильма «Джокер», как и обещал накануне режиссер ленты Тодд Филлипс.



Предстоящая картина ― первый фильм, полностью посвященный истории Джокера. Раньше суперзлодей чаще всего появлялся в кино только как главный враг Бэтмена.



В отличие от привычных фильмов DC, это не развлекательная картина, а драма о несправедливости и непростой судьбе маленького человека. Фильм расскажет историю малоизвестного комика Артура Флека, который мечтает стать знаменитым, но все считают его неудачником. Он ухаживает за больной мамой, которая с детства учила его «смотреть на мир с улыбкой», и терпит насмешки и издевательства. Постепенно Артур начинает сходить с ума и превращается в Джокера ― лидера преступного мира.



Главную роль в картине сыграл Хоакин Феникс. Компанию ему составили Роберт Де Ниро, Марк Мэрон, Брайан Тайри Генри и другие.



Премьера фильма состоится на Венецианском фестивале 31 августа. Старт мирового проката намечен на 3 октября.





