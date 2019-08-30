Вышел трейлер драмы с дочерью Джонни Деппа

Компания Netflix опубликовала трейлер новой драмы "Король", посвященной первым годам правления Генриха V. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании.



По сюжету фильма, молодой король, который изначально отказался от жизни при дворе, вынужден надеть корону после смерти своего отца Генриха IV. Он постепенно начинает вникать в тонкости дворцовых интриг и вступает в Столетнюю войну, которая продолжается на тот момент уже четверть века. В ходе войны он показывает себя, как один из самых успешных полководцев.



Генрих V также вынужден налаживать отношения с Джоном Фальстафом - стареющим рыцарем, пристрастившимся к алкоголю и придворным Генриха IV.



В ролях в ленте снялись Тимоти Шаламе, Роберт Паттинсон и Лили-Роуз Депп. Премьера фильма ожидается уже осенью этого года.





