Вышел трейлер сериала "Американская история ужасов"

В Сети появился первый трейлер новой "Американской истории ужасов", получившей подзаголовок "1984". Судя по всему, события в ней будут довольно кровавыми. Ролик был опубликован на YouTube-канале Rotten Tomatoes TV.



В основу сюжета положена история о трех друзьях, которые решают отправиться подработать воспитателями в молодежном лагере. Им предстоит встретиться с жутким маньяком, который сбегает из тюрьмы. Он устроит в лагере "худшую резню во все времена".



В ролях в сериале снялись Коди Ферн, Эмма Робертс и Билли Лурд.





