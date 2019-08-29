Как человек ест в детстве, так он будет стареть

Как передает The Daily Mail, Медицинский колледж Бейлора установил: когда мышей в детстве перекармливали, у них происходили генетические изменения, связанные с преждевременным старением. Аналогичные изменения наблюдаются у людей с диабетом 2-го типа.



Ученые провели эксперимент с грызунами в первые дни жизни мышей. Первую группу перекармливали (был шведский стол), а вторую кормили нормально, в умеренной дозировке. В итоге довольно быстро грызуны из первой группы набрали вес, а клетки их поджелудочной железы перестали нормально работать.



Известно: при диабете 2-го типа ДНК в клетках поджелудочной забирает себе "метки" - метильные группы. Так происходит изменение генома без изменения самой нуклеотидной последовательности ДНК. И это может нарушить работу клеток. В итоге клетки поджелудочной мышей из основной группы очень напоминали по генетическому профилю клетки более взрослых особей. То есть их поджелудочная стремительно старела.

