Почему тесты лекарств на животных несостоятельны

Неврологи часто проводят тестирование лекарств и различные исследования на лабораторных мышах. С точки зрения архитектуры, мозг человека и мышей очень похож. Но, как отмечает Live Science, специалисты сталкиваются с проблемой - нет никакой гарантии, что препараты, успешно прошедшие испытания на грызунах, будут работать на людях. Алленовский институт головного мозга разобрался в чем причина.



Оказалось, клетки мозга у мышей активируют гены, которые сильно отличаются от генов в человеческом теле. Был проведен анализ донорского мозга и его тканей (забирались у скончавшихся пациентов и эпилептиков после операции на мозге). Ученых интересовала медиальная височная извилина, которая участвует в обработке языковой информации и дедуктивном мышлении. Также исследовался мозг грызунов.



Выяснилось: что касается набора самих клеток, то у мышей были аналоги почти всех человеческих клеток. Но профиль активности генов в этих клетках кардинально отличался. Например, серотонин является нейропередатчиком, который регулирует аппетит, настроение, память и сон. Происходит это за счет присоединения к клеткам через рецептор, располагающийся на поверхности клеток.



Однако у мышей серотониновые рецепторы не находятся на поверхности тех же клеток, что имеют соответствующие рецепторы у человека. Следовательно, если тестируемое лекарство призвано повышать уровень серотонина в мозге, у мышей терапевтический эффект будет производиться в отношении совсем других клеток. Также ученые выявили разницу в экспрессии генов, помогающих образовывать связи между нейронами.

