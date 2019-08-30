Особенности мозга заставляют людей резко менять свое мнение

Университетский колледж Лондона попытался выяснить, почему люди непоследовательны, могут в один день принять одно решение, а на следующий совершенно противоположное, пишет "Новости Mail.RU". К соответствующему исследованию ученые привлекли 43 добровольцев.



Добровольцам предлагалось сыграть в азартную игру. Требовалось сделать выбор между безопасным решением, благодаря которому они выиграют немного денег, и рискованным, которое может принести либо большой выигрыш, либо ничего. Во время игры ученые постоянно следили за мозговой активностью добровольцев.



При этом ученые с помощью магнитно-резонансного томографа отслеживали активность среднего мозга. В этой зоне содержится максимальное количество дофаминовых нейронов. Напомним: дофамин относится к нейромедиаторам, важным для рискованного поведения.



Оказалось, выбор, который делали участники, во многом зависел от того, был ли им предварительно предоставлен перерыв. То есть, если перед принятием решения мозг находился в состоянии покоя, человек с большей вероятностью шел на риск.

