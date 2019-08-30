Снизить риск смерти можно с помощью особого рациона

Японские ученые советуют переключиться на вегетарианский рацион с высоким содержанием растительного белка тому, кто хочет жить долго и оставаться здоровым, пишет The Daily Mail. Сообщается: ученые следили более чем за 70000 японцами в течение почти 20 лет. Оказалось, люди, имевшие в рационе больше всего растительного белка (бобы, тофу), реже умирали.



Белковые диеты рекомендованы тем, кто хочет снизить вес. Они позволяют уменьшить аппетит, долго сохраняя чувство сытости. Однако, если основным источником белка являются мясные продукты, возможно развитие заболеваний. Среди них - онкология и болезни сердечно-сосудистой системы, включая атеросклероз.



В частности, было доказано, что отказ от белков, поступающих из красного мяса, позволял снизить смертность вследствие болезней сердца и рака. Поэтому эксперты советуют перейти с белков из красного или переработанного мяса на растительные, фруктовые и зерновые белки.

