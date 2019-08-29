Вышинский: моя ближайшая цель — отстаивание своего доброго имени

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в своем первом интервью после выхода из-под ареста связал свое освобождение с уходом Петра Порошенко с поста президента украинского государства — благодаря этому прекратилось давление на суд и завершился "безумный проект" по возможному обмену Вышинского.

Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требованию прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября. Вышинский находился под стражей более 400 дней.



— Кирилл, мы вас поздравляем с выходом из-под стражи. Какие у вас ближайшие планы?



— Планы простые, они связаны с судебным процессом. О чем я говорил и раньше и подтверждал сегодня в суде. Что моя ближайшая цель — это отстаивание моего доброго имени и доказательство моей невиновности в суде. Это главный план на ближайшее время.



Пройдет какое-то время, день, два, я немного привыкну к свободе. Задышу обоими легкими, и тогда наверняка у меня появятся другие планы. Конечно, надеюсь в ближайшее время увидеться с отцом. Он на Украине.



— То есть 16 сентября вы примете участие в заседании?



— Да. Сейчас есть такая дата — 16 сентября.



— Ваше освобождение совпало с подготовкой обмена задержанными, о котором сейчас много говорят. Это совпадение или подготовка к вашему участию в обмене?



— Я всегда говорил, что "обмен" — это слова, которые были произнесены еще до того, как мне вручили подозрение в совершении неких преступлений. Это фраза, которую произносили политики из окружения Порошенко еще в мае прошлого года. Поэтому я, как человек, который считает себя абсолютно невиновным, и моя вина еще нигде не доказана, никаким судом — поэтому я не говорю об обмене. Я хочу главного — чтобы суд изменил мне меру пресечения, чтобы я оказался на свободе. Я хочу продолжать доказывать свою невиновность в суде. "Обмен" — это не то, к чему я когда-либо стремился. Это точно навязанный старой политической властью, по крайней мере, в отношении меня, безумный проект бывшей администрации президента Порошенко.



Я не посвящен в какие-либо детали политические и неполитические. Я просто знаю, что люди с такими же обвинениями, которые сидели со мной в соседних корпусах и камерах, они уже больше месяца находятся на свободе. Это связано с отменой безальтернативности меры пресечения по ряду статей. То есть люди с такими же статьями, как у меня, вышли на свободу раньше, чем я. Под разную форму обязательств.



Поэтому я считал справедливым для себя изменение меры пресечения так же, как это произошло с другими людьми. Я хотел справедливого решения суда — я его получил.



— Почему именно сейчас? Ведь апелляции на арест подавались вашим адвокатом много раз.



— Я не хочу играть ни в какие версии и заговоры. Я думаю, что изменения в ежедневной моей судьбе произошли, конечно, в том числе благодаря тому, что перестало оказываться давление на суды. Ушел из власти человек, который хотел сделать мою личную судьбу частью своего политического пиара.



— Порошенко?



— Да. Я не хочу сейчас строить никакие версии, я ни во что не посвящен в этом плане. Просто понимаю, что если бы Порошенко оставался президентом, я бы сегодня такого решения суда не дождался.



— Вы сохраняете украинское гражданство?



— Да. Я остаюсь гражданином Украины.



— Спасибо за интервью и еще раз поздравляем.



— Вам большое спасибо, коллегам большой привет и благодарность за поддержку.

