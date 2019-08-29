Королева Британии одобрила приостановку работы парламента ради выхода из ЕС

В среду, 28 августа, британская королева Елизавета II одобрила приостановку работы британского парламента с 9-12 сентября по 14 октября. Такое обращение поступило к ней от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Блокируемый депутатами брекзит назначен на 31 октября.



В заявлении канцелярии королевы, опубликованном местными СМИ, говорится, что перерыв в работе парламента начнется не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября - и продлится до 14 октября. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Премьер и ярый сторонник выхода из ЕС Борис Джонсон сделал такое обращение к королеве из-за продолжающихся попыток заблокировать выход Лондона из ЕС с помощью парламента.

