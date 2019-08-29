Генпрокуратуру Украины переименуют, сообщили СМИ

Партия "Слуга народа" планирует реформировать Генеральную прокуратуру Украины в офис генпрокурора, что повлечет и "чистку" всех кадров, передает издание "Левый берег" со ссылкой на источник.



"Генпрокуратуру реформируют в офис генпрокурора… В свою очередь, региональные ячейки прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные – в окружные прокуратуры. По словам собеседников в офисе президента, это повлечет "чистку" всех кадров", - говорится в сообщении.



В то же время, в рамках реформы прокуратуры, планируется ликвидация органов прокурорского самоуправления – квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и совета прокуроров, которые занимаются кадровыми вопросами и были созданы по требованиям международных экспертов. По данным издания, также планируется ликвидация военной прокуратуры с ее нынешними полномочиями.



Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.

