В Крыму ответили на "условие" Волкера

Представители Крыма прокомментировали заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о том, что возврат к формату "большой восьмерки" (G8) возможен после "ухода" России из Крыма.



Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на слова Волкера посоветовал Соединенным Штатам уйти из Нью-Йорка.



"С позиции силы и ультиматумов с Россией точно никто не позволит разговаривать. Волкеру стоит зарубить это себе на носу. Россия своими территориями не торгует. Пускай в таком случае США уйдут из Нью-Йорка", – сказал Шеремет РИА Новости.



Со своей стороны, в эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что подобных условий российская сторона не приемлет.



"Никто не может указывать Российской Федерации, что делать с Крымом. Вопрос относительно принадлежности полуострова закрыт раз и навсегда. Крым – это часть России, и ни при каких условиях на чашу весов не будет ставиться вопрос принадлежности Крыма и участие РФ в различных международных институтах и форматах. Страны, входящие в G7, в первую очередь США, осознают, что без России этот формат неполноценный, он не отвечает тем вызовам, которые стоят перед международным сообществом. При этом определенные силы пытаются нам какие-то условия ставить. Но здесь никаких условий быть не может. Странам Запада должно быть понятно, что давлением им ничего не добиться", – сказал Владислав Ганжара.



Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

