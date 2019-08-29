"Слуга народа" намерена внести 465 изменений в Конституцию

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" готовится внести более 450 изменений в Конституцию, сообщил в среду новоизбранный депутат Верховной рады от партии Руслан Стефанчук. Действующая Конституция Украины состоит из 14 разделов, переходных положений и 161 статьи.

"Их 465... мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную раду, определяем, какие из них будут определены президентом как приоритетные. На базе этого мы будем уже формировать перечень того, над чем будут работать комитеты и что будет принимать Верховная рада", - сказал Стефанчук в ответ на вопрос о том, что у "Слуги народа" якобы есть около сотни инициатив о внесении изменений в Конституцию. Слова Стефанчука приводит агентство УНИАН.

