НСЖУ потребовал найти и наказать напавших на журналистов 112 канала

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудил нападение на журналистов канала "112 Украина", которое произошло сегодня в Золочеве Харьковской области во время прямого эфира. Соответствующую запись на Facebook от имени организации сделал ее глава Сергей Томиленко.



Томиленко напомнил обстоятельства инцидента.



"Машину группы заблокировали и пробили колеса, журналиста Олега Решетняка избили, ему вызвали скорую помощь. Нападение с кулаками и матом наблюдала аудитория телеканала в прямом эфире. Ни прямой эфир, ни телекамеры нападающих не остановили...", - написал глава НСЖУ.



Он также сообщил со ссылкой на начальника Золочевского райотдела полиции Сергей Човпан, что правоохранители Харьковской области внесли в Единый реестр сведения о препятствовании профессиональной деятельности журналистов.



Затем Томиленко заявил, что Национальный союз журналистов Украины осуждает очередное грубое нападение на представителей СМИ и препятствование их деятельности. Он призвал правоохранителей и власть обеспечить оперативное и эффективное расследование атаки. А главное - должного наказания нападавших.



"Системную безнаказанность за атаки на журналистов в Украине остановят только прецеденты весомого наказания. И такие прецеденты возможны только при политической воле власти защитить журналистов!" - заключил Томиленко.



Напомним, нападение на съемочную группу 112 канала произошло 28 августа во время записи сюжет о массовой вырубке леса в Харьковской области.

