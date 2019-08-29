В США погибла "самая быстрая женщина" планеты
В США скончалась гонщица Джесси Комбс во время попытки установить рекорд скорости на реактивном автомобиле. Она пыталась разогнаться до 996 километров в час и побить собственный рекорд. Об этом пишет Autoblog.
Комбс скончалась в возрасте 39 лет. Родные, комментируя трагедию, отметили, что она "покинула эту землю, двигаясь быстрее любой другой женщины в истории".
Рекорд скорости, который был установлен гонщицей в октябре 2013 года - езда при 398 милях в час (640,5 километров). Тогда она находилась за рулем Eagle Supersonic Speed Challenger.
Позднее ей удалось разогнаться до 480 миль в час (это 772 километра в час). При этом официально рекорд подтвердить не удалось.
Источник: Корреспондент
12:10