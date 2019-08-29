Гончарука выдвинули на пост премьера

Партия Слуга народа внесла в Верховную Раду кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министром. Об в четверг, 29 августа, в кулуарах парламента сообщил представитель президента в ВР Руслан Стефанчук. По его словам, кандидатура Гончарука уже внесена для включения на голосование.



Как известно, голосование о назначении правительства запланировано на 16:00. За Кабмин будут голосовать пакетом. Отдельно будут рассмотрены кандидаты на пост глав МИД и Минобороны, которые вносит президент.



В Слуге народа ранее заявили, что сегодняшнее заседание продлится до тех пор, пока не будут решены кадровые вопросы, и может затянуться до ночи.

