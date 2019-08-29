Украина закачала миллиард кубов газа за две недели

Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18 млрд кубометров. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.



"Наличие газа в ПХГ: 18025,561. Осталось добавить к началу отопительного сезона еще 2 млрд куб. м", - написал он.



Отметим, 16 августа Коболев сообщал, что запасы газа превысили 17 млрд кубометров.



На данный момент запасы газа Украины находятся на максимальном уровне с 2012 года.

