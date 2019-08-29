В Хмельницком на сходке авторитетов задержаны 19 человек

В Хмельницком полицейские прекратили так называемую "криминальную сходку" с участием 19 человек, сообщает пресс-служба Национальной полиции.



"В ходе принятых мер 19 человек доставили в ближайшее отделение полиции для проверки законности их пребывания на территории государства и возможной причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений".



28 августа на территории одного из комплексов отдыха Хмельницкого прекратили так называемую "сходку" представителей разных регионов страны, которые имеют широкий круг криминальных связей.



По данным правоохранителей, целью собрания было празднование дня рождения "вора в законе" по кличке "Гули", а также проведение интернет-конференции для согласования своих дальнейших преступных действий.

