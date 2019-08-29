Проект постановления о комитетах зарегистрирован в Раде
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о перечне, количественном составе и предметах ведения комитетов Верховной Рады IX созыва.
Согласно информации, обнародованной на сайте украинского парламента в четверг, "Проект постановления о перечне, количественном составе и предметах ведения комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" от 29 августа внесен в парламент под №1003 и уже передан в тираж.
При этом на сайте Верховной Рады пока отсутствует текст проекта постановления.
Источник: Интерфакс-Украина
12:32