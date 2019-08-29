Одному из нардепов не выдают удостоверение

Самовыдвиженцу Сергею Рудыку, который одержал победу на одном из избирательных округов в Черкасской области, не выдают удостоверение народного депутата Украины, передает корреспондент УНН.



Сергею Рудыку отказали в выдаче постоянного удостоверения народного депутата, которое новые парламентарии получают после подписания текста присяги.



Формально основанием стало якобы письмо, поступившее от аппарата Центральной избирательной комиссии, которое поступило в Аппарат Верховной Рады. Об этом письме сообщил Первый заместитель Руководителя Аппарата - управляющий делами Петр Боднар.



Рудык показал временное удостоверение народного депутата ВР 9 созыва, полученное от Центральной избирательной комиссии.



"Вы можете даже на сайте ЦИК посмотреть - открытая информация", - сказал Рудык, имея в виду, что даже на сайте ЦИК он значится в числе избранных нардепов.



Сергей Рудык, согласно официальным данным, одержал победу на ОВО №198 в Черкасской области.



Ранее сообщалось, что Кассационный суд в составе Верховного Суда Украины отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №198 в Черкасской области, которым был признан избранным народным депутатом самовыдвиженец Сергей Рудык.



Соответствующее решение суд принял 24 августа по иску Натальи Дьяченко, кандидата в депутаты по этому округу от партии "Слуга народа".



Суд также обязал ЦИК продолжить действия по установлению результатов выборов в 198-м округе по результатам выполнения решений Шестого апелляционного административного суда от 6 и 10 августа, и Верховного суда от 12 августа.



48-летний Сергей Рудык - действующий депутат Верховной Рады VIII созыва (в 2014 году также избранный от 198-го округа), бывший "свободовец".



Руководил секретариатом депутатской фракции ВО "Свобода" в Верховной Раде Украины (январь 2013 - апрель 2014), также был председателем Государственного агентства земельных ресурсов Украины (апрель - ноябрь 2014).

