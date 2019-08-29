Соцсети раскритиковали схемы Коломойского в электроэнергетике

Пользователи социальных сетей активно обсуждают переход государственной компании «Центрэнерго» под контроль олигарха Игоря Коломойского и покупку ей российского угля по завышенным ценам.



«В энергетическом секторе, таком милом сердцу Игоря Валерича, произошли вполне предсказуемые перестановки. Новый смотрящий отрасли долго не раздумывал и сделал всё по кальке попередников. Перетасовал глав государственных угольных компаний. А два месяца назад удалось проглотить и многострадальное не приватизированное ещё государственное предприятие «Центрэнерго». - Ну и какая разница? - спросите вы. - Так происходит всегда. Меняется власть в стране — меняется власть везде. У каждого есть свои племянники и они тоже есть хотят. А разница большая. Если при Кононенко предприятия работали на центральную власть, то есть на страну. То нынешние керманычи перенаправили все вкусные потоки на ИгоряВалерича Коломойского. В его необъятный карман», - пишет Елена Подгорная.



Волонтер Назар Приходько особенно возмущен тем фактом, что до перехода компании под контроль Коломойского, «Центрэнерго» принципиально не покупал уголь в РФ. «В свое время люди организовали блокаду для того, чтобы уголь с оккупированных территорий не возился, на границу с РФ, в Конотопе люди блокировали составы с российским углем… Порошенко ее узаконил через СНБО, потом Гройсман с Насаликом не раз подтверждали, что уголь не закупается ни на временно оккупированных территориях, ни из РФ».



По словам блоггеров, высока вероятность того, что компания в скором времени станет убыточной, ее не смогут приватизировать, а, следовательно, Коломойский продолжит зарабатывать на государственных потоках. «И ранее вполне себе прибыльное государственное предприятие Центрэнерго вдруг резко становится убыточным, оборотный капитал вымыт, запасы угля на критической отметке, а новых источников для закупки нет. В считанные дни предприятие превратилось просто в схему паразитирования на государственной собственности», - отметила Елена Монова.



Блоггеров также возмущает игнорирование данного «схематоза» НАБУ, САП и другими правоохранительными органами. «Но ни Герус, ни Сытник этого видеть и замечать в упор не желают. Они заняты, они воюют с Роттердам+, с формулой, законность которой неоднократно доказана и международными экспертными организациями, и судами. Но какие там эксперты, если у бабушки Бени от этой формулы несварение и глаз дергается», - пишет Монова.



Напомним, государственный оператор ТЭС компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Копия договора на поставку угля обнародована сразу несколькими СМИ, этот факт поставок косвенно подтверждает Независимый профсоюз горняков Украины.



ООО "Нефть Форс" зарегистрировано в августе 2018 года в Борисполе. Единственный учредитель и директор — Павел Алексеенко. Человек с таким же ФИО и адресом прописки до номера квартиры значится учредителем ООО "Марио Групп". ООО "Марио Групп" в 2018 году управляло столичной АЗС ANP по бульвару Дружбы народов, 42, о чем свидетельствуют решения Печерского райсуда Киева. "Марио Групп" в 2017-2018 годах участвовало в государственных тендерах, продавая талоны "Авиас" через сеть АЗС "Привата".

