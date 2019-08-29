В Дрогобыче временно переселили 12 семей из обрушенного дома

В Дрогобыче Львовской области после обвала в четырехэтажном жилом доме с него временно переселили в гостиницу и общежитие 12 семей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Дрогобычского горсовета.



"12 семей обеспечили временным местом проживания в гостинице с прежним названием "Тустань" и общежитии Дрогобычского колледжа нефти и газа", - указали в горсовете.



Также в мэрии сообщили о найденных под завалами погибших. "Основное количество людей достали из-под завал в течение 3-6 часов ночи... 8 человек погибли, спасатели вытянули их из-под завалов уже без признаков жизни, среди них 4 женщины 44-летнего, 64-летнего, 79-летнего и 80-летнего возраста. Двое мужчин 57-летнего и 42-летнего возраста. А также 21-летняя девушка и 5-летний мальчик", - отметили в горсовете.



"Медики, после проведения осмотра тел, отметили, что смерть погибших была внезапной", - добавили в мэрии.



Несколько человек были задержаны из-за обвала в доме, сегодня им будет объявлено подозрение. Ведется следствие.



По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Причина устанавливается, взрыв газа считают маловероятным. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

