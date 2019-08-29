В Украине выросла реальная зарплата

Реальная заработная плата в июле 2019 года в Украине выросла на 9,5% по сравнению с июлем прошлого года и на 2,4% по сравнению с прошлым месяцем. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает Госстат.



Так, средняя номинальная заработная плата в июле 2019 года составила 10971 грн, что в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы, составляющей 4173 грн.



По сравнению с июнем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,7%, а относительно июля 2018 года - на 19,6%.



Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

