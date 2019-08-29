Зеленский внес в Раду кандидатуру премьера

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру премьер-министра. Об этом сообщает пресс-служба парламента. Зеленский предлагает назначить на должность главы правительства замглавы Офиса президента Алексея Гончарука.



Президент внес в Раду кандидатуру Руслана Рябошапки на пост Генерального прокурора, а также представление на увольнение Юрия Луценко.



Глава государства внес в ВР кандидатуру Баканова на пост главы Службы безопасности Украины.



Зеленский также предложил Верховной Раде назначить замглавы своего офиса Вадима Пристайко министром иностранных дел, а бывшего руководителя проектного офиса реформ Минобороны Андрея Загороднюка - на пост министра обороны.

