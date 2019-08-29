Разумков избран председателем Верховной Рады IX созыва

Народный депутат от партии "Слуга народа"Дмитрий Разумков избран председателем Верховной Рады 9-го созыва. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за него проголосовали 382 народных депутатов на пленарном заседании первой сессии новоизбранного парламента в четверг.



Против голосовала фракция "Европейская солидарность" – 26 депутатов.



Разумков родился 8 октября 1983 в Бердичеве Житомирской области. Окончил Киевский институт международных отношений по специальности "Международные экономические отношения" и Национальный университет Государственной налоговой службы по специальности "Правоведение". Политтехнолог, политический аналитик.



Управляющий партнер и директор "Ukrainian Politconsulting Group". Занимал руководящие должности в коммерческом и государственном секторах, а также в политических партиях. Работал на избирательных кампаниях с 2006 года.



В президентской кампании 2019 года был спикером избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.