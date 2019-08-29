Разумков: Наша цель – 5-7% роста экономики уже в следующем году

Претендент на должность председателя Верховной Рады IX созыва от фракции "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявляет, что одной из задач будет достижение экономического роста в Украине на уровне 5-7% в следующем году.



"Запуск механизма стремительного экономического роста. Наша цель – рост экономики на уровне от 5% до 7% уже в следующем году. Кроме того, это должен быть рост не только на бумаге, в статистике, но и соответствовать тому, что люди чувствуют каждый день в своей жизни", - заявил Разумков на пленарном заседании в четверг в своем выступлении с парламентской трибуны перед голосованием за назначение его председателем парламента.



Он также заявил о необходимости провести дерегуляцию, провести легализацию капиталов.



Претендент на должность спикера также заявил о задаче оптимизировать функционал государственных органов, устранить дублирование их функций.



Вместе с тем он подчеркнул, что одной из задач будет создание условий для честного и независимого правосудия.



"У нас с вами есть уникальный шанс. Его дает доверие общества и безусловный общественный запрос на кардинальные изменения. Такой шанс выпадет впервые многим из нас. А для государства, мне кажется, это может быть последний шанс. И будет преступлением, если мы его не используем. Нам будет стыдно смотреть людям в глаза, если мы его не используем и не сделаем то, что обещаем", - сказал Разумков.

