Стефанчук избран первым вице-спикером

Народные депутаты Верховной Рады 9-го созыва избирали представителя партии "Слуга народа" Руслана Стефанчука первым заместителем председателя парламента, в нардепа от партии "Батькивщина" Елену Кондратюк – вице-спикером.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", "за" проголосовали 330 народных депутатов на пленарном заседании первой сессии новоизбранного парламента в четверг.



Р.Стефанчук родился 29 октября 1975 в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права и Технологический университет Подолья (ныне - Хмельницкий национальный университет). Доктор юридических наук, профессор. Член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины. Занимался адвокатской деятельностью. Во время президентской кампании 2019 курировал работу экспертных групп. С 2019 года – советник президента Украины Владимира Зеленского, представитель президента в Верховной Раде.

