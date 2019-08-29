Нардеп Кондратюк из "Батькивщины" избрана вице-спикером Рады

Народные депутаты поддержали избрание парламентария из фракции "Батькивщина" Елены Кондратюк заместителем председателя Верховной Рады 9-го созыва.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали 318 народных депутатов на пленарном заседании первой сессии Верховной Рады 9-го созыва после рейтингового голосования.



На эту должность претендовали также Мустафа Джемилев от фракции "Европейская солидарность", за которого проголосовали 59 нардепов, Ирина Констанкевич – от народных депутатов-самовыдвиженцев (49 голосов), а также Нестор Шуфрич – от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (48 – За, 217 – против). Однако по итогам рейтингового голосования наибольшая поддержка была у Кондратюк (290 голосов), кандидатуру которой и вынесли на утверждение.



Елена Кондратюк родилась 17 ноября 1970г во Львове. В 1993 году окончила исторический факультет Львовского национального университета им.Ивана Франко. Кандидат исторических наук. В 2007г была избрана народным депутатом Украины от "Блока Юлии Тимошенко". На парламентских выборах 2012г и 2014г переизбиралась народным депутатом от партии Батькивщина"

