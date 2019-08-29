Зеленский: завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного РФ Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что одной из главных задач для новой Верховной Рады является укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Россией Крыма.



"Самая главная задача, которая стоит перед вами, укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма", - сказал он во время своего внеочередного послания к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

