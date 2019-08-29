Рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром Украины

Верховная Рада 9-го созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали в четверг 290 депутатов.



Алексей Гончарук, 1984 г.р., доктор философии в области права, закончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины. После этого возглавлял юридический отдел компании PRIOR-Invest, был арбитражным управляющим, основателем и управляющим партнером Юридической фирмы "Constructive Lawyers", возглавлял "Ассоциацию помощи пострадавшим инвесторам", ООО "Первая Украинская Индустриально-Инвестиционная Компания", Офис эффективного регулирования (BRDO), был председателем третейского суда при ВОО "Союз инвесторов Украины".



В 2014 году вступил в партию "Сила людей". Работал внештатным советником экс-министра экологии и природных ресурсов, а также советником первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.



В мае 2019 года назначен на пост заместителя главы администрации президента Украины, позже – Офиса президента Украины, где отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.

