Сущенко привезли из колонии в Москву – СМИ

Осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко доставлен из колонии в московское СИЗО Лефортово. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.



С чем это связано, официальных комментариев нет.



"Осужденного за шпионаж украинца Романа Сущенко доставили в СИЗО Лефортово", – сказал Мельников, не уточняя детали.



Напомним, 30 сентября 2016 года Роман Сущенко был задержан в Москве, ему предъявили обвинение в шпионаже. 4 июня 2018 года журналист был приговорен к 12 годам заключения в колонии строгого режима. Позже Верховный суд РФ признал это решение законным.



Ранее СМИ сообщали, что украинский режиссер Олег Сенцов перевезен в московское СИЗО в рамках подготовки обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной.



Также заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз анонсировал освобождение удерживаемых в России украинских заключенных уже в пятницу, 30 августа.

