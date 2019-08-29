Рада проголосовала за назначение Баканова главой СБУ

Верховная Рада поддержала назначение Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины по представлению президента страны Владимира Зеленского.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за назначение Баканова главой СБУ проголосовали 319 депутатов на пленарном заседании в четверг вечером.



Иван Баканов родился 2 мая 1975 года в г. Кривой Рог Днепропетровской области. Имеет экономическое и юридическое образование: в 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет, в 2016 году – Академию труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины.



С 2013 года Баканов был руководителем ООО "Студия Квартал-95".



До мая 2019 года возглавлял партию "Слуга народа", во время предвыборной кампании руководил штабом нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.



В мае 2019 года указом президента Украины Баканов назначен первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

