Команда премьера внесла в Раду 37 первоочередных законопроектов

Новый премьер-министр Алексей Гончарук призвал Верховную Раду в ближайшие три-четыре месяца утвердить все системные структурные законопроекты, а в следующем году работать над их имплементацией, чтобы ускорить рост экономики Украины с 2-3% как минимум до 5-7%.

"Уже зарегистрировано 37 законопроектов в Раде, которые являются нашими первоочередными", – сообщил он, выступая в парламенте нового созыва в первый день его работы.



Гончарук подчеркнул, что самая важная задача правительства – экономический рост. "Это должно дать нам 1 млн рабочих мест", – добавил он.



Помимо необходимости обеспечить дешевые ресурсы, премьер также заявил о намерении установить равные правила игры.



"Очень долго в стране большое количество людей считало, что Украину как государство можно использовать для создания для себя конкурентных преимуществ. Мы это прекратим. Железную дорогу, облэнерго, облгазы и так далее и тому подобное нельзя использовать для получения сверхприбылей за счет других", – подчеркнул Гончарук.



Как отметил глава правительства, это означает, что энергорынки, инфраструктура - это сферы, где приоритетно должна быть обеспечена конкуренция.



По его словам, в этом году также важно "очистить" от коррупции вновь созданную во главе с Сергеем Верлановым Государственную налоговую службу (ГНС), навести порядок в налоговом администрировании, чтобы бизнес и другие плательщики налогов ощущали себя комфортно в отношениях с государством.



"У нас там (в ГНС – ИФ) есть очень хороший, по моему мнению, менеджер. Мы будем всячески поддерживать", – сказал Гончарук.

