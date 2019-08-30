Макрон призвал Зеленского содействовать урегулированию конфликта на востоке Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского принять меры для продвижения в решении конфликта на Украине. Об этом в четверг сообщили в администрации французского лидера по итогам телефонных переговоров руководителей двух стран.



Как отметили в Елисейском дворце, "в преддверии саммита в "нормандском формате", который ожидается в сентябре", Макрон призвал Зеленского "к скорейшему прогрессу в осуществлении мер в области безопасности и политики, необходимых для урегулирования конфликта на востоке Украины".

