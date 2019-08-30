Макрон призвал Зеленского содействовать урегулированию конфликта на востоке Украины

Макрон призвал Зеленского содействовать урегулированию конфликта на востоке Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского принять меры для продвижения в решении конфликта на Украине. Об этом в четверг сообщили в администрации французского лидера по итогам телефонных переговоров руководителей двух стран.

Как отметили в Елисейском дворце, "в преддверии саммита в "нормандском формате", который ожидается в сентябре", Макрон призвал Зеленского "к скорейшему прогрессу в осуществлении мер в области безопасности и политики, необходимых для урегулирования конфликта на востоке Украины".