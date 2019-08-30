Зеленский запускает реформу СБУ, которую ждут от Украины в США и Европе: что изменится

Секретарь СНБО Александр Данилюк намекнул, что Украина "созрела" к реформе СБУ - обязательства, которое Украина взяла в 2016 году во время Варшавского саммита НАТО.

Об этом пишет "Антикор".

До этого глава представительства Европейского союза в Украине Аника Вайдеманн заявляла, что задержка с реформой спецслужбы угрожает европейской интеграции страны.

"Отсутствие реформ в СБУ препятствует укреплению доверия к дальнейшей интеграции Украины в западные страны в связи с чем, Службе срочно нужна институциональная реформа в соответствии с основными и передовыми евроатлантическими методами. Реформы должны происходить согласно новому закону "О национальной безопасности Украины", - отмечала дипломат.

Согласно опубликованной информации, реформа должна лишить СБУ функций, связанных с расследованием экономических преступлений, борьбой с коррупцией и другими, которые могут быть использованы как давление на бизнес. При этом усилится контрразведывательная составляющая, и сохранятся задачи, связанные с правонарушениями в сфере безопасности - кибербезопасность, борьба с терроризмом и сохранение государственной тайны.

Таким образом, акцент в реформе будет сделан на деполитизацию СБУ. Это позволит исключить возможность узурпации власти и нарушения прав человека сотрудниками спецслужб.

Согласно информации журналистов, процесс будет происходить быстро, поскольку пакет законов по регулированию деятельности СБУ уже создается. Все законы будут утверждены с НАТО и западными партнерами.

По оценке Данилюка, реформа СБУ является основным элементом всех реформ силового сектора, такого же мнения придерживается президент Владимир Зеленский.

В пользу начала реформы говорит и решение главы МВД Авакова ликвидировать Департамент защиты экономики национальной полиции. Вместо него создадут Службу финансовых расследований. Орган возьмет на себя функции налоговой милиции и экономических подразделений СБУ и Нацполиции.

Государственное агентство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово предоставить Украине поддержку в создании Службы, об этом сообщил глава агентства Джамал Эль-Хинди в ходе встречи с Данилюком в США. Партнеры считают, что реформа СБУ способна решить в Украине "наболевшие вопросы", связанные с коррупцией, а также обеспечить "баланс" во власти.

В издании подчеркивают, что такая инициатива станет очередным шагом к интеграции Украины в западный мир, и при правильном ходе реформы "План Маршалла" для Украины может стать реальным.