ГБР обыскивает телеканал Суспильный

Госбюро расследований при сопровождении СБУ проводит обыски в помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР в Facebook в пятницу, 30 августа.



Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО НСТУ, а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.



В ГБР утверждают, что обыски проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса и не препятствуют работе телерадиокомпании.



В свою очередь, источник в ГБР подтвердил данную информацию Українським Новинам.



"Обыски в НОТУ и у (Зураба) Аласании", - сказал он.



Напомним, 31 января, Наблюдательный совет Национальной общественной телекомпании Украины досрочно разорвал контракт с Аласанией. 1 июля он восстановился в должности через суд.

