Невиновная женщина провела 35 лет в тюрьме

Невиновную американку Кэти Вудс по ошибке осудили на 35 лет за что выплатят ей миллионную компенсацию. Об этом сообщает People.



Еще в 1980 году 29-летнюю Кэти Вудс приговорили к 35 годам тюрьмы за убийство 19-летней Мишель Митчелл. Преступление произошло в баре в городе Рино, где работала Вудс.



Верховный суд штата Невада отменил приговор, но в 1984 году американку осудили повторно. Вскоре Вудс попала в психиатрическую больницу, на основании показаний работника которой и строилось обвинение. Адвокат обвинения считала, что Вудс лгала, чтобы ее перевели в отдельную палату. Когда ей отказали из-за того, что она “недостаточно опасна для окружающих” женщина стала утверждать, что совершила убийство. Сама Вудс утверждает, что не помнит этого.



В 2015 году была проведена ДНК-экспертиза найденного на месте преступления окурка. Оказалось, что настоящем убийцей был Родни Холбауэр, осужденный пожизненно за несколько убийств и изнасилований.



Власти обязались выплатить Вудс 3 миллиона долларов. Но ее адвокат собирается добиться большей компенсации.

