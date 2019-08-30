На столичной Русановке снесут 140 могил животных

В мэрии подтвердили планы о перезахоронении могил домашних животных со стихийного кладбища на Русановке из-за реконструкции Шлихтеровского канализационного коллектора.



"Здесь будет разрыт котлован, в зону проведения работ попадают около 140 могил. Хозяевам похороненных животных нужно приехать на место и, если могила попадает в зону проведения работ, обратиться до 10 сентября в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", чтобы решить вопрос с перезахоронением, контакты ответственных лиц есть на объявлениях, размещенных на кладбище", — сообщают в КГГА.



Все работы будут выполняться бесплатно управлением ритуальных услуг, а также перевозка тел животных для кремации. Урны с прахом и надгробные памятники будут храниться в помещениях нового кладбища на ул. Пуховской до момента его ввода в эксплуатацию.



Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева началось строительство участка Сырецкого самотечного канализационного коллектора диаметром 1000 мм от ул. Кирилловской до ул. Скляренко. Старый участок сейчас находится в рабочем состоянии, однако уже дорабатывает свой срок годности и станет резервным. Всего будет переведено около 450 погонных метров инженерных сетей.



Кроме того, мы писали, что под Киевом находятся три тысячи километров канализационных путей. К станции, где очищают стоки, ежедневно "приплывает" порядка семи тысяч килограммов мусора. Более 20 гектаров – площадь очистных систем и цехов. Это – "почки" столицы Украины.

