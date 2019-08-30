Баян

Перегрузили вчера «зеленые» информационную повестку дня. Словил себя на мысли: о чем не пиши – все уже порванный баян. Про новое правительство уже никому не интересно. Пробовал начать писать – плюнул. Все равно, что анализировать состав Кабмина в Руанде. Степень известности и узнаваемости основных действующих лиц та же. Коляда, Соколовская, Скалецкая. Ни о чем. Рябошапка, новый генеральный прокурор. Соломонов университет. Нулевая реакция у любого вменяемого человека.

Посмотрел на фракцию «слуг». Очень хорошо, что им дали по зеленому значку для идентификации. Надо еще QR-код для удобства разместить на значимых частях тела. Чтобы подошел, просканирвал и понял, с кем, собственно говоря, столкнулся. Но очень послушные, терпеливые. Боялись в туалет сходить. Поэтому часами сидели с выпученными от нервного напряжения глазами. Возможно, в памперсах. Не знаю. Врать не буду. Голосовали как зайчики. В общении с медиа-гнидами использовали дубовые штампы, которые им запостили в смартфоны «аналитики» из пиаровского отдела. Да, оскандалились с перепиской в мессенджерах. То ли никто им не сказал, что фотографы с галерки могут заснять даже маркировку пуговиц на зиппере Парубия, который постоянно расстегнут, то ли специально «подставились». Хотя в случае с месседжем Радуцкого «х..й в ж..пу, а не Супрун!» вышло явно не специально. А вот к посланию Лизоньки Богуцкой насчет Пети-путчиста есть вопросы. Хотя, исходя из популярной ныне теории про «тупых овец», все гораздо проще. В целом фракция напоминает «машину для голосования». Как скажут, так и сделают. Ходят строем, прямо настоящий зе-югенд какой-то. Воспринимаются как сплошная биомасса. Почему-то без вышиванок. Наверное, новый «тренд».

Буквально слышишь, как играет уровень сахара в крови Петра Алексеевича. Докатится до роли рядового члена самой зачуханной фракции Рады. Хотя нет, вру: есть еще Слава Вакарчук, которого, несомненно, надо номинировать на звание самого тупого парламентария «девятой Рады».

Зато приятно наблюдать за фракцией «ПЕСец». Почти каждого знаешь. За исключением мужика с пышной бородой, который перед Сюмар сидит. Буквально слышишь, как играет уровень сахара в крови Петра Алексеевича. Докатится до роли рядового члена самой зачуханной фракции Рады. Хотя нет, вру: есть еще Слава Вакарчук, которого, несомненно, надо номинировать на звание самого тупого парламентария «девятой Рады». Возможно, у него появятся серьезные конкуренты из «СН». Вроде там есть девушка с пистолетом, мечтающая пострелять по конечностям своих коллег по фракции. Интересно было бы посмотреть.



У Порошенко вчера все из рук валилось: начиная от удостоверения депутата и заканчивая впадением в кому прямо в сессионном зале. Или это он так задремал по-стариковски. Сказывается нервное напряжение. Все считают своим долгом напомнить про близость тюремного заключения. Интересно распределение ролей в «ПЕСце». Ирку Геращенко сделали любимой болонкой главкома и доверили гавкать в защиту чести и достоинства нашего «Черчилля». «Гера» замотала шею в жемчуг, скрывая дряблость кожи, и пытается повизгивать. Правда, очень заметно, что уже ищет себе нового, более удачливого хозяина. Не стала огульно облаивать Зеленского, а только поскуливала насчет реализации принципа гендерности в армии. Если кто не знает: Геращенко долгие годы плотно сидит на грантах посольства США, выделяемых на развитие «гендерного равенства». Буквально на глазах своего босса она стала изменять ему с Зеленским. Вообще «телохранители» Петра Алексеевича, за исключением Артура Герасимова – женщины. Климпуш-Ци… Ну вы поняли. Ирина Фриз. Виктория Сюмар. Та же Геращенко. Одно удовольствие наблюдать за концом карьеры будущего «путчиста». Сидит на парламентской галерке в окружении «женщин-телохранителей», как покойный Каддафи, ковыряется в носу, роняет «ксиву» на затоптанный пол. Красота!



Вот, в принципе, и все ощущения, которые испытываешь. Удовольствие от смены «руководящих кадров». Но вот «замена» вызывает странные эмоции. Чувствуешь себя идиотом. Хотя, наверное, за две революции можно уже привыкнуть к постоянным сменам декораций. Но чтобы так глобально и гротескно!

Нашелся Загороднюк. Небритый, длинный, в расстегнутом пиджаке. Запыхавшийся. С ходу начал пороть чушь. "Маленькая Красная армия не сможет победить большую Красную армию", "из военного у меня только кафедра в универе". Зато весело и познавательно.



…И тут начали назначать министра обороны. Все, значит, сидят, ждут. Спикер Разумков не помнит, кого там внесли на главу оборонного ведомства. Первый вице Стефанчук ему со второй попытки подсказывает: Андрей… Загороднюк. Разумков приглашает неизвестного ему товарища к трибуне. Пусть доложит. А того нет. Президент нервничает. Орет что-то Богдану. Тот отвлекается от телефона и крутит головой. Еще не отошел от Сан-Тропе. А всем сейчас трудно. Минута прошла – нет будущего министра. А если Путин нападет? В зале шум, «ПЕСцы» что-то орут обидное. Новый премьер Гончарук нервно сглатывает. Он то вовремя пришел. Но Загородюк же буровые делает. Здоровые такие. Как открывачка для бухла, но больше. Может, забурился куда? Все кому-то звонят, Радуцкий пишет эсемеску – «х…й в с..ку, а не Супрун», Порошенко готовит путч на декабрь. Инфа стопудовая, Богуцкая слила. Авакова делают «переходным» министром. И тут, с..ка, будущий кузнец наших побед над Кремлем куда-то слинял. Наконец, нашли какого-то мужика в костюме. Тоже буровик. Так он сказал, что Загороднюку назначено на 18.00. А сейчас без пятнадцати. Совесть, б..ть, имеете? Шо делать? Выхода нет. Объявили перерыв на 15 минут. Ждут. Прошло полчаса. Все на нервах. Если агрессор решит воспользоваться случаем, то ВСУ абсолютно беззащитны. Никого из руководства нет. Но пронесло! Не главу фракции "зеленых" Арахамию (сидит с выпученными глазами), а всех нас. Нашелся Загороднюк. Небритый, длинный, в расстегнутом пиджаке. Запыхавшийся. С ходу начал пороть чушь. "Маленькая Красная армия не сможет победить большую Красную армию", "из военного у меня только кафедра в универе". Зато весело и познавательно. Зеленский волнуется. Его явно штырит. Так аплодировал удачному ответу кандидата, что опрокинул стакан с водой. А были и вопросы. Один "зеленый" спросил про цены на свежее электричество. Ирина Геращенко, которая намотала себе на шею примерно полкило кетайского жемчуга, потребовала резко расширить количество женщин в армии. Что это было? Не знаю. Но новый стакан Зеленому принесли, а Загороднюка утвердили. "За" - 318.



Вот такой маленький эпизод. Таких вчера была масса. Подсознательно возникает образ обезьяны с гранатой и «зеленым» значком. У меня одного такое странное ощущение?

