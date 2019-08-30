В официальной прессе опубликовано решение о начале работы ВАКС с 5 сентября

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) начнет работу 5 сентября, говорится в решении суда, опубликованном в парламентской газете "Голос Украины" в пятницу.



Как сообщалось, соответствующее решение было принято на собрании судей ВАКС 7 мая. Согласно решению, оно должно было быть обнародовано в газете "Голос Украины". Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что суд начнет работу вовремя.

