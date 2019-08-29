Двойное гражданство и связи с РФ: СМИ указали на интересные детали биографии Абромавичуса

Журналистам удалось «засветить» следы, связывающие Айвараса Абромавичуса с политическими элитами РФ. Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на Антикор.



Авторам одного из журналистских расследований удалось выяснить, что Айварас Абромавичус, бывший министр экономического развития и торговли Украины, перебрался в министерское кресло в Киев по протекции российских "хэдхантеров" из Москвы в статусе акционера инвестиционной компании East Capital и управляющего фонда East Capital Russian Fund. При этом стало известно, что "привезла" его рекрутинговая компания WE Patrners, ранее называвшаяся "Росэксперт".



Авторы антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер" вскрыли коррупционную сеть, которую Айварас Абромавичус свил при участии первых лиц из окружения Владимира Путина, представляющих военно-промышленный гигант "Ростех".



«Еще в 2015-м стало известно, что Абромавичус, занимая должность министра, пролоббировал коррупционную схему выхода литовской компании Baltic ground services (BGS) на украинский рынок авиатоплива. Эта компания за второе полугодие 2016-го и первое полугодие 2017-го ввезла топлива Украину на 1,8 млрд грн. И лишь недавно удалось определить реальных собственников BGS и их связи с Абромавичусом, а также - с первыми лицами РФ. Формально Baltic Ground Services входит в авиахолдинг Avia Solutions Group, и обслуживает все литовские и четыре украинских аэропорта», - пишут авторы материала.



Из открытых источников стало известно, что компания East Capital являлась акционером агрохолдинга AGROWILL Group, который возглавлял скандальный литовский олигарх Гядиминас Земелис, являющийся партнером "Ростеха".



По словам авторов материала, в декабре 2013-го Земелис и гендиректор "Ростеха" подписали соглашение о сотрудничестве в управлении и развитии четвертого аэропорта московского авиаузла: «25% и одна акция управляющей "Жуковским" компании принадлежат "Ростеху", остальные - ASG. Вскоре после этой сделки Департамент государственной безопасности Литвы назвал ASG "ненадежной компанией", заявив, что сотрудничество с ней "не отвечает интересам национальной безопасности". Это заключение озвучили в контексте планируемого участия Baltic Ground Services в проекте развития аэропорта Вильнюса. В результате в 2014-м ДГБ лишил Baltic Ground Services "удостоверения надежного поставщика", которое позволяло участвовать в засекреченных сделках, а министерство экономики Литвы исключило ее из списка потенциальных участников конкурсов НАТО, отмечают в СМИ».



Журналисты также обращают внимание на то, что Айварас Абрамавичус как министр экономики курировал деятельность "Укроборонпрома", но при этом открыто поддерживал интересы ее прямого российского конкурента - "Ростеха".



«Еще одним маркером в действиях Абромавичуса, который позволяет предположить, что может лоббировать интересы РФ, по мнению журналистов, является история с продажей корпоративных прав ОАО "Мотор-Сич" китайской корпорации. Эту тайную сделку, которая стала причиной острой конфронтацией между Украиной и США, сопровождал многолетний партнер Абромавичуса - Томаш Фиала. РФ были заинтересованы в ее успехе не меньше, чем КНР, поскольку рассчитывают лишить нашу страну двигателестроения и покупать наши двигатели у китайцев. На завершающем этапе соглашение остановило СБУ, поручив "Укроборонпрому" защитить национальные интересы в части сохранения в Украине производства авиационных двигателей», - говорится в материале.



В результате таких действий Дональд Трамп принял решение пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.



«Речь идет о 250 млн долларов, которые США планировали выделить Украине в 2019 году для решения вопросов безопасности», - резюмируют журналисты.

