Как провели лето ведущие «Интера»: Фреймут побывала на Бали, Кадемин увидел Золотые Пески, а Даугуле познакомилась с Катрин Денев

Роман Кадемин (ведущий программ «Роман с Ольгой», «Большой бокс» и «Удачный проект»): В детстве мне рассказывали о Болгарии, где есть пляж Золотые Пески. Долгое время я верил, что песок там действительно золотой (улыбается.) Вернуться к воспоминаниям и увидеть знаменитый пляж мне посчастливилось этим летом. Мы долго выбирали, куда отправиться в отпуск семьей, не могли определиться окончательно: где-то мы уже были, на какие-то поездки банально не хватало времени. Поэтому выбрали Болгарию: лететь недалеко, теплое море, все под боком. Мы остались очень довольны поездкой. Правда, недельки маловато для отдыха. Но работа пока не позволяет иначе: появились новые важные и интересные проекты.

Ольга Фреймут (ведуча ток-шоу «Роман з Ольгою»): Яскравий спогад цього літа – подорож із донькою Златою на два тижні на Балі. Ми традиційно кожного літа кудись летимо лише вдвох. Це висловлення моєї любові до неї. Решта вражень – про роботу, бо бiльше вiдпочити не вдалось. Багато часу i сил я присвятила видавництву. Разом із вiдомим педiатром ми готуємо до видання книгу, в якiй буде все, що варто знати мамi дитинки вiд народження до року. Також я занурювалась у пiдготовку до зйомок i зйомки нового проекту – ток-шоу про стосунки чоловіків та жінок «Роман з Ольгою». Сподiваюсь, що глядач сприйме i полюбить цей новий для українського телебачення формат. Звісно, мене почнуть критикувати. Так завжди відбувається. За перехід на ще один канал. За зухвалість вести психологічне ток-шоу без відповідної освіти. Але я готова до цієї програми, як ніколи. На своїх майстер-класах для жінок я дуже багато розповідаю про власний життєвий досвід. Не лише про успіхи, але й про провали. І люди повертаються окриленими. З відкритими лекціями я об’їздила всю Україну. Тепер за волею Божою я маю шанс робити це в телевізійному ефірі.

Анастасия Даугуле (ведущая программы «Утро с Интером»): Для меня лето – это сезон плавания в открытой воде. Реки, озера, моря. Всегда ищу новые маршруты, и это лето не подвело. Я открыла для себя Десну: река невероятной силы, бурное течение сносит даже уверенных пловцов. Зверь, а не река! Проплыла по Десне 6,5 км на соревнованиях в июне. За этот челлендж сбросила три килограмма. А в июле приняла участие в Международном заплыве через Днепр в самой широкой его части, вдоль Черкасской дамбы. Наверняка Гоголь имел в виду именно эти бескрайние просторы, когда писал, что «редкая птица долетит до середины Днепра». В конце июля вместе со съемочной группой «Утра с Интером» поработала на Одесском международном кинофестивале. Нам удалось взять эксклюзивное интервью у Катрин Денев. Это был отличный эфир, как и многие другие эксклюзивные репортажи для наших зрителей нынешним летом. Ну и, конечно, в Одессе вволю наплавалась в море. Спорт дает силы и энергию для хорошей работы!

Ирина Юсупова (ведущая программы «Утро с Интером»): Это первое мое лето, когда не удалось искупаться ни в море, ни даже в озере. Выбрались с друзьями в выходные на озеро Свитязь, так там нас встретил самый настоящий ураган: дождь, сильный ветер, +13 на термометре. Пришлось паковать вещи и собираться в Киев. Когда мы с семьей приехали в Одессу, то поняли, что море настолько холодное, что зайти в него никто не решился. Зато у меня была дача. Огромная клубника, белая и красная смородина, шелковица, малина и даже персики. А еще – море солнца и улыбок, книжные новинки и встречи со старыми друзьями! Впереди еще бархатный сезон, который я люблю больше всего. Надеюсь осенью наверстать упущенное – и поплавать, и позагорать.

Дмитрий Чистяков (ведущий проекта «6 соток»): Мой летний отдых в этом году отлично характеризуют строчки из песни Семена Слепакова: «У меня тут тоже есть море, море работы. Все это лето я отдыхаю у моря работы». К моим рубрикам, которые я веду в проекте «Утро с Интером», добавились большой и трудоемкий проект «6 соток» и программа «Випадковий свідок» на НТН. Я плавал в этом году всего несколько раз. Пару раз дачи героев программы «6 соток» располагались вблизи прекрасных водоемов, и я спешил скорее закончить смену, чтобы хотя бы часик провести на пляже. И, конечно, я благодарен судьбе, что мне удалось этим летом съездить в командировку в Латвию – на прекрасный фестиваль «Лайма. Юрмала. Рандеву», который проходит на берегу Балтийского моря. И, несмотря на то, что это море довольно прохладное, я нырнул. Летом особо отдохнуть и перезагрузиться не получилось. Очень надеюсь, что смогу это сделать в январе – во время зимних каникул.

Андрей Дромов (шеф-повар и ведущий программ «Готовим вместе» и «Готовим вместе. Выпечка»): Если спросите меня, как я провел лето, отвечу, что провел его взглядом. В этом году я всего два раза был на пляже и один раз купался в море – да и то только благодаря тому, что у меня трое детей. А так – работа, сплошная работа… Зато я смог еще больше прокачать свои профессиональные навыки. Для повышения квалификации я неделю провел в Грузии, где усовершенствовал свои навыки в приготовлении блюд грузинской кухни.

Артем Позняк (ведущий проекта «Вещдок»): Все это лето я провел в рабочем режиме. Так что все интересное у меня еще впереди! Если ничего не помешает, то уже в середине сентября возьму отпуск и свожу своих девочек на Красное море. Будем отдыхать, нырять, есть, пить, кататься на яхте. В общем, ни в чем себе не отказывать! Два года без выходных – думаю, после такого могу себе позволить отпуск.