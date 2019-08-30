С управляющим усадьбой в Межигорье разорвали договор

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) разрывает договор с ООО Скомпани, которое весной выиграло конкурс на управление резиденцией Межигорье. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает Радио Свобода.



Отмечается, что основанием стало нарушение ряда условий, предусмотренных договором.



Фирма Скомпани создана в 2015 году. Уставный капитал компании составляет один миллион гривен. Руководителем указан Алексей Вороненко - бывший помощник народного депутата Евгения Мураева.



Общественный совет при АРМА выражал недовольство выбором управляющего, который может быть связан с экс-регионалами. Однако в АРМА заявили, что выбранный им управитель для Межигорья стал лучшим вариантом из имеющихся.



Конкурентами Скомпани на конкурсе были общественная организация Национальный парк Межигорье и ЧП Гаянский Геннадий Григорьевич.



В АРМА заявляли, что готовы объявить новый конкурс на управляющего Межигорьем, если общественность предложит более качественного управителя.



Напомним, территория Межигорья принадлежит государству, а расположенные на ней здания - компании Танталит и экс-президенту Виктору Януковичу. В то же время все эти здания находятся под арестом в рамках уголовного производства.

