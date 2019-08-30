Реформа "Новой украинской школы" продолжит быть приоритетом нового правительства -Новосад

Новоназначенный министр образования и науки Украины Анна Новосад заявляет, что реформа среднего образования "Новая украинская школа" продолжит быть приоритетом нового правительства.



"Новая украинская школа" - продолжит быть приоритетом и этого правительства. Я лично настроена на тесное сотрудничество со всеми агентами изменений, которые последние 2 года делали изменения в школе возможными", - написала Новосад на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу.



Также она отметила, что совместно с парламентским комитетом по вопросам образования, науки и инноваций намерена выработать и презентовать план изменений в подходах к управлению и финансированию в высшем образовании и науке.



Новосад подчеркнула, что задачами первых двух недель, кроме формирования команды, будет работа над проектом государственного бюджета на 2020 год и подготовка проекта Закона "О среднем образовании".

