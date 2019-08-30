Программа правительства впервые будет иметь набор критериев эффективности – премьер

Программа деятельности правительства, которая будет представлена через месяц, будет предусматривать набор критериев эффективности, невыполнение их министрами повлечет вопрос об их отставке, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.



"Оценка эффективности правительства в целом и эффективности министров – это must…. Если плохой результат, то (министр – ИФ) должен пойти в отставку", – сказал он журналистам в Киеве в пятницу.



Премьер уточнил, что речь идет не столько о критериях эффективности министерств, сколько политик, за которые они отвечают.



По его словам, на начальном этапе внедрение таких критериев может осуществляться в пилотном режиме, так как никогда в Украине такого реального измерения в политике не делали и существует риск ошибки.



"В первый год это могут быть какие-то сигнальные вещи, но в следующем году, весь следующий цикл мы планируем прожить в режиме эффективного государства, где менеджер отвечает за результат от "А" до "Я", – подчеркнул Гончарук.

