Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 - СМИ

Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власть Украины в выгодной для себя формуле обмена.



Об этом на странице в Facebook пишет журналист Юрий Бутусов.



"Дело в том, что Путин потребовал выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17".



Журналист напоминает, что Цемаха похитили украинские спецслужбы из Снежного с огромным риском для собственной жизни, провезли через блокпосты российских спецслужб, потому что он был определен как важный свидетель расследования, ранее в интервью заявлял, что причастен к уничтожению самолета. Цемах является одной из главных целей прокуратуры Нидерландов. Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных. Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по "Боингу", который начнется в Нидерландах в 2020 году.



"Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища. Его выдача в Нидерланды имеет для следователей принципиальный характер, именно поэтому он так важен для России, чтобы нанести удар по расследованию и переложить ответственность на Украину. Если Украина освобождает Цемаха, мы получим претензии Нидерландов, по нашей вине будет сорвано ключевое расследование, и Украина поможет РФ избежать ответственности. Более того, санкции ЕС были введены после того, как РФ сбила "Боинг". И в наших интересах, чтобы эти санкции были переговорной позицией при обсуждении новой редакции Минскихй соглашений. Санкции ЕС - это мощный рычаг, чтобы заставлять Путина, в принципе, о чем-нибудь с нами договариваться дальше. Идут многоуровневые переговоры. Не в наших интересах сейчас поднимать информационную волну. Цена вопроса очень высока", - резюмировал Бутусов.

