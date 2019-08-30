От кори умер ребенок с противопоказаниями к прививке

От кори скончался пятилетний мальчик, который не был вакцинирован из-за противопоказаний. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в пятницу, 30 августа.



“Центр общественного здоровья Украины сообщает о новом летальном случае кори - 5-летний мальчик, который не был вакцинирован из-за противопоказания, не смог побороть болезнь", - сказано в сообщении.



В семье погибшего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний к прививке.



"С начала вспышки корь унесла жизни 40 человек, в общей сложности в Украине этим заболеванием переболели более 115 000 человек", - добавили в ЦОЗ.



ЦОЗ также напомнил о необходимости формировать в стране коллективный иммунитет на уровне не менее 95%, чтобы защищать тех, кто не может получить прививку из-за сопутствующего состояния.



"Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. В Украине есть возможность бесплатно вакцинироваться и детям, и взрослым: возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори отменены. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев", - подчеркнули в ЦОЗ.



Там также проинформировали, что все регионы Украины обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

