Зеленский предлагает уменьшить количество народных депутатов до 300

Зеленский предлагает уменьшить количество народных депутатов до 300

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает уменьшить конституционный состав Верховной Рады Украины до 300 народных депутатов и ввести сугубо пропорциональную избирательную систему. Это предусмотрено внесенным главой государства законопроектом №1017 о внесении изменений в ст.76 и 77 Конституции Украины, который определен президентом как неотложный.

Так, в ст.76 Конституции предлагается закрепить, что состав Верховной Рады составляет 300 народных депутатов, который также избираются на пять лет. При этом убирается формулировка "которые избираются на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования".

"Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины ("может быть избран гражданин Украины" в текущей редакции – ИФ), который на день выборов достиг двадцати одного года, имеет право голоса, постоянно проживает в Украине не менее последних пяти лет и владеет государственным языком ("и проживает в Украине в течение последних пяти лет" в нынешней редакции Конституции – ИФ)", - предлагается прописать в Основном законе.

Не может быть народным депутатом Украины (сейчас "избранным в Верховную Раду Украины" – ИФ) гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке.

В ст. 77 Конституции предлагается закрепить, что Верховная Рада избирается по пропорциональной системе. При этом остается формулировка, что порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом.

Переходные положения законопроекта предусматривают, что после вступления в силу данного закона о внесении изменений в Конституцию Верховная Рада, избранная до вступления в силу этого закона, продолжает исполнять свои обязанности до следующих выборов народных депутатов Украины.